Aichtal (pol) - Ein Sekundenschlaf hat am frühen Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der B 312 geführt, so die Polizei. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf gegen 7.30 Uhr die Bundesstraße in Richtung Reutlingen. Kurz vor der Ausfahrt Schlaitdorf schlief der Fahrer am Steuer seines Fahrzeugs ein und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Golf musste geborgen werden. Hierzu wurde die B 312 zeitweise komplett gesperrt, worauf es im Berufsverkehr zu Stauungen kam. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Da es zunächst geheißen hatte, der Fahrer sei eingeklemmt, war die Feuerwehr ausgerückt.

Anzeige