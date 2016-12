Filderstadt (pol) – Eine 46-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag gegen 17.20 Uhr am Kreisverkehr am Ortseingang von Plattenhardt einen zehnjährigen Radfahrer übersehen, berichtet die Polizei. Sie kam von der B 27 und verließ den Kreisel an der Ausfahrt in Richtung Bonlanden. Dabei missachtete sie den Jungen, der mit seinem Mountainbike auf dem parallel verlaufenden Radweg fuhr. Der Radfahrer wurde von dem Auto erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, die ambulant in der Filderklinik behandelt wurden.

