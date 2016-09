Esslingen (pol) - Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro hat ein noch Unbekannter bei einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hainbachstraße am Dienstagmorgen erbeutet.

In der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr gelangte der Einbrecher auf noch unbekannte Art und Weise in das Gebäude, wie die Polizei mutmaßt. Hier versuchte er zunächst mit brachialer Gewalt eine Wohnungstüre aufzuwuchten, scheiterte jedoch an der stabilen und verriegelten Türe. Danach versuchte er sich an einer weiteren Wohnungstüre. Diese war den polizeilichen Ermittlungen zufolge nur zugezogen, weshalb es dem Einbrecher gelang diese aufzuhebeln. In der Wohnung durchsuchte er mehrere Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem, wobei ihm diverser Schmuck und Bargeld in die Hände fielen. Mit seiner Beute machte sich der Einbrecher unerkannt aus dem Staub. Der angerichtete Schaden an den beiden Wohnungstüren wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/310576810 um Hinweise.