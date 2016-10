Plochingen (pol) - Einem 40-Jährigen ist am vergangenen Freitag, gegen 20 Uhr, am Bahnhof in Plochingen das Smartphone von mehreren Unbekannten geklaut worden. Am Ende des Treppenabganges zu Gleis 5 wurde dem Mann durch eine noch unbekannte, etwa fünfköpfige Personengruppe das Smartphone aus der Jackentasche entwendet. Das Opfer bemerkte laut Polizei den Diebstahl und sprach die Täter an. Dreist und ohne Reaktion seien diese laut Angaben des 40-Jährigen weitergelaufen. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/87035-200 zu melden.

Anzeige