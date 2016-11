Köngen (pol) - Am Samstag nahm die Polizei zwei Männer vorläufig fest, die dabei erwischt wurden, wie sie Altkleider aus einem Container entwendet haben. Kurz vor 23 Uhr beobachtet ein Augenzeuge laut Polizei zwei Personen, die kopfüber Kleider aus einem Altkleidercontainer des Deutschen Roten Kreuz in der Benzengrabenstraße in Köngen herausholte. Daraufhin verständigte er sofort die Polizei. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung flüchtete zunächst einer der Täter und versuchte sich unter einem Fahrzeug zu verstecken. Dies bemerkten die Polizeibeamten jedoch und nahmen ihn vorläufig fest. Durch eine weitere Streifenbesatzung konnte in der Nähe eine leere Tragetasche gefunden werden. Da sich der Verdacht ergaben, dass sich die zweite Person im Kleidercontainer befindet, wurde die Feuerwehr Köngen mit der Öffnung des Containers beauftragt. Nachdem der zweiter Tatverdächtige aus dem Container geholt wurde, ist auch er vorläufig festgenommen worden.

Anzeige