Kirchheim (pol) - Der alkoholisierte Fahrer eines Opel Astras verursachte am Freitagabend gegen 19.20 Uhr einen Auffahrunfall in der Schöllkopfstraße in Kirchheim. Der am selben Tag 45 Jahre alt gewordene Fahrer rammte einen Daimler, der in Richtung Ötlingen unterwegs war und verkehrsbedingt gehalten hatte. Der 63-jährige Fahrer des Pkws wurde hierbei leicht verletzt und begab sich später selbst in ärztliche Behandlung. Der Ford des Unfallverursacher war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Polizeiangaben zufolge entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Dem 45-Jährigen wurde die Fahrerlaubnis entzogen.

Anzeige