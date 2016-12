Weilheim (pol) - Am heiligen Abend war eine Frau gegen 20 Uhr auf der Kirchheimer Straße unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Der VW Golf der 76-Jährigen prallte daraufhin gegen einen am Fahrbahnrand parkenden VW Passat und kam einige Meter weiter mit einem Achsbruch zum Stehen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Die Beamten bemerkten allerdings den starken Alkoholgeruch der Frau, welcher bei einem anschließenden Test bestätigt werden konnte. Mit einem Wert von 1,6 Promille musste sich die Unfallverursacherin einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin verlor sie ihre Fahrerlaubnis. Durch die heftige Kollision wird der Schaden an beiden Fahrzeugen auf circa 27.000 Euro geschätzt.

