Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Freitagmittag gegen 12:15 ist es laut Polizei zu einem Unfall am Hallenbad in der Stuttgarter Straße gekommen. Eine betrunkene Fahrzeuglenkerin hat den Unfall verursacht und musste deshalb ihren Führerschein abgeben. Die Fahrzeuglenkerin parkte ihren Daimler-Benz Transporter rückwärts in eine Parklücke und beschädigte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten VW-Bus. Anschließend parkte die Daimler-Fahrerin wieder aus und stellte ihr Fahrzeug auf einem benachbarten Stellplatz ab. Kurze Zeit später entfernte sich die Dame dann, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden am VW-Bus zu kümmern. Ein Aufmerksamer Zeuge notierte sich das Kennzeichen vom Fahrzeug der Unfallverursacherin und teilte dies dem Eigentümer des VW-Busses mit. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die hinzugezogenen Polizeibeamten die Unfallverursacherin und deren ebenfalls beschädigtes Fahrzeug an der Wohnanschrift antreffen. Da die Dame nach Alkohol roch, wurde durch die Polizei eine Alkoholüberprüfung durchgeführt, die einen Wert von fast 2 Promille ergab. Nach einer durchgeführten Blutentnahme in einem Krankenhaus musste die Verursacherin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ihren Führerschein sofort abgeben.

Anzeige