Esslingen (pol) - Am Montag gegen 3:10 Uhr hat eine 36-jährige VW-Golf-Lenkerin in der Hirschlandstraße ein Taxi übersehen und so stellte die Polizei bei einer anschließenden Kontrolle fest, dass die Lenkerin mit einem Atemalkoholwert von über 1,4 Promille unterwegs war. Laut Polizei musste sie nach einer Blutentnahme ihren Führerschein abgeben. Uneinsichtig mit dieser Maßnahme war ihre alkoholisierte 43-jährige Beifahrerin. Diese beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach, so dass auch sie mit einer Anzeige rechnen muss.

