Wendlingen (pol) - Ein 33-jähriger Mann aus Wendlingen hat am späten Freitagabend massiven Widerstand gegen die Polizeibeamten im Einsatz geleistet. Gegen 22.30 Uhr randalierte der 33-Jährige nach Streitigkeiten mit seiner Ex-Partnerin vor deren Wohnung in der Unterboihinger Straße.

Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte er sich mit seinem Pkw von der Örtlichkeit. Er konnte aber kurz darauf in seiner Wohnung offensichtlich alkoholisiert angetroffen werden. Mit den notwendigen

polizeilichen Maßnahmen war der Mann nicht einverstanden und verhielt sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und widersetzte sich. Schließlich waren laut Polizei sechs Beamte notwendig, um den Aggressorm zu bändigen. Im Verlauf der Widerstandshandlungen erlitt ein Beamter einen Schlag ins Gesicht, sodass er sich in ärztliche Behandlung begeben musste, der 33-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Schließlich wurde er zum Polizeirevier Nürtingen gebracht, wo er nach richterlicher Anordnung eine Blutprobe abgeben musste.

