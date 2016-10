Esslingen (pol) - Am frühen Samstagmorgen gegen 2.25 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung der Esslinger Polizei wie ein Pkw beim Abbiegen in die Berliner Straße die falsche Fahrspur benutzte. Der Fahrer des Ford reagierte trotz eingeschaltetem Blaulicht nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei und hielt erst nach etwa 100 Metern auf der falschen Fahrbahnseite an. Die anschließende Kontrolle der Beamten bestätigte den bereits geahnten Alkoholeinfluss des 23-jährigen Fahrers. Da die Besitzverhältnisse des gefahrenen Pkws vor Ort nicht vollständig geklärt werden konnten, wurde das Fahrzeug an Ort und Stelle zur Verwahrung abgeschleppt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er muss nun mit einem Fahrverbot und einer Geldstrafe rechnen.

