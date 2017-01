Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein 19-Jähriger geriet am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr in einer Lokalität im Ortsteil Echterdingen nach dem Konsum von Alkohol mit Freunden in Streit. Daraufhin verließ der junge Mann nach Angaben der Polizei erbost das Lokal. Seine Begleiter versuchten vergeblich zu verhindern, dass er mit seinem Auto davon fuhr. Die hinzugerufenen Polizisten fanden den Passat des 19-Jährigen schließlich unweit seiner Wohnanschrift. Den jungen Mann selbst trafen die Polizisten ebenfalls zuhause an. Da ein Alkoholtest positiv verlief, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Seinen Führerschein musste der junge Mann abgeben.

Anzeige