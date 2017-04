Aichtal-Grötzingen (pol) - Zu einem Einbruchsversuch ist es nach Polizeiangaben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Einkaufsmarkt in der Raiffeisenstraße gekommen. Nach Eingang eines Einbruchsalarms, gegen ein Uhr, fuhren mehrere Steifen die Örtlichkeit an. An der Rückseite des Gebäudes konnte ein aufgehebeltes Fenstergitter und dahinter ein eingeschlagenes Fenster entdeckt werden. In unmittelbarer Nähe war ein etwa 10 Zentimeter großes Loch in der Außenwand erkennbar. Bei der anschließenden Durchsuchung des Marktes konnten keine Personen angetroffen werden. Wie schließlich festgestellt wurde, hatten die Einbrecher bereits das Büro betreten und dürften hierbei den Alarm ausgelöst haben. Daraufhin ergriffen sie vermutlich ohne etwas mitzunehmen die Flucht. Der durch den Einbruch entstandene Schaden am Fenster und Mauerwerk kann noch beziffert werden.

