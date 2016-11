Aichwald-Schanbach (pol) - Ein Einbrecher, der am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, versucht hat in ein Einfamilienhaus in der Oberen Burgstraße einzubrechen, wurde von der Alarmanlage vertrieben. Zunächst wollte der Einbrecher ein Fenster aufhebeln, scheiterte jedoch an der Sicherung. Beim Versuch die Terrassentüre aufzuhebeln beschädigte er laut Polizei das Fensterglas und löste dabei einen Glasbruchmelder aus. Hiernach flüchtete er ohne Beute. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

