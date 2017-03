Nürtingen (pol) - Am Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr ist es "In den Hofwiesen" in Nürtingen-Neckarhausen zu einem Brand eines Hobbyraumes gekommen. Nach ersten Erkenntnissen gerieten Akkus beim Laden in Brand, dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der Eigentümer hatte den Brand selbst bemerkt und vor Eintreffen der Feuerwehr Nürtingen, die mit fünf Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort kam, gelöscht. Verletzt wurde niemand, der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls am Einsatzort.

Anzeige