Kirchheim (pol) - Ein 24-jähriger Mann hat am frühen Morgen des 1. Mai eine Personengruppe provoziert und einen 36-jährigen Mann unvermittelt niedergeschlagen. Als er von der Gruppe weggezogen wurde, konnte er sich losreißen und wollte flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung, gelang es zwei Männern der attackierten Gruppe, den 24-Jährigen zu stellen. Obwohl dieser sich weiter heftig wehrte und einen der Verfolger mit der Faust verletzte, konnten die hinzueilenden Polizeibeamten dem Mann schließlich Handschellen anlegen. Polizeiangaben zufolge, gab der Störenfried jedoch weiterhin keine Ruhe und fing an die Beamten zu bespucken und übel zu beleidigen. Selbst, als er nach einem Richterentscheid in eine Zelle zur Übernachtung eingeliefert werden sollte, gab der Mann keine Ruhe. Eine Blutprobe wird klären, ob er unter Einfluss von Drogen stand.

