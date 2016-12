Unterensingen (pol) - Vor einer Flüchtlingsunterkunft in der Bachstraße hat am Montagnachmittag, um 16.30 Uhr, ein 58 Jahre alter Nigerianer in apathischem Zustand vorbeikommende Passanten beleidigt und bedroht, so die Polizei.

Der recht aggressive Mann schrie lautstark umher und ließ sich auch beim Eintreffen der Polizei nicht beruhigen, weshalb weitere Streifen angefordert werden mussten. Doch auch dies beeindruckte den Flüchtling nicht. Nachdem ihm der Einsatz von Pfefferspray angedroht wurde und er weiterhin recht aggressiv reagierte und drohend auf die Beamten zuging, wurde er schließlich mittels Pfefferspray außer Gefecht gesetzt und überwältigt. Dabei zog sich ein Beamter leichte Verletzungen zu. Der renitente Mann wurde zur Dienststelle verbracht und auf richterliche Anordnung bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen. Er wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung zur Anzeige gebracht.