Nürtingen (pol) - Die Hintergründe der Tat sind unklar: In Nürtingen wurde ein Mann auf offener Straße von einem Unbekannten niedergestochen. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr aber noch nicht vernehmungsfähig.

Der 24-jährige, in Nürtingen wohnhafter Afghane, rief gegen 19:30 Uhr über Notruf die Polizei und berichtete, dass er von einem Unbekannten auf dem Gehweg in der Neuffener Straße in Nürtingen einen Messerstich in den Bauchraum bekommen habe. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Mann sofort operiert, es besteht keine Lebensgefahr. Er ist derzeit aber nach Aussagen der Polizei noch nicht vernehmungsfähig.

Anzeige

Nach Zeugenangaben flüchtete der unbekannte Tatverdächtige in einem grünen Citroen. Die Polizei löste sofort eine Großfahndung nach diesem Fahrzeug aus. An der Fahndung beteiligten sich mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber. Die Ermittlungen dauern an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht von einem fremdenfeindlichen Hintergrund auszugehen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln gegen den Unbekannten wegen versuchter Tötung. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zum Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07022 / 9224-0 mit der Polizei in Nürtingen in Verbindung zu setzen.