(kh) – Übermäßigen Alkoholkonsum hat die Polizei Feiern von Realschüler und Gymnasiasten an ihrem letzten Prüfungstag festgestellt. Beamten des Polizeipostens Leinfelden fiel ein 18-Jähriger auf, weil er kreidebleich und nicht mehr ansprechbar war. Wegen übermäßigen Alkoholkonsums brachte in der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Er kam auf die Intensivstation. Der junge Mann hatte mit Gleichgesinnten in Echterdingen auf der Spielwiese an der Alten Poststraße gefeiert.

