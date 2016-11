Leinfelden-Echterdingen (pol) - Aufgrund seiner den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit ist am Mittwochnachmittag ein Peugeotfahrer aus Reutlingen auf dem Zubringer zur B 27 von der Fahrbahn abgekommen. Der 28 Jahre alte Lenker des Peugeot kam laut Polizei gegen 13.35 Uhr von der Autobahn aus Richtung Karlsruhe. Kurz vor der Auffahrt zur B 27 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Mittelleitplanke. Dabei entstand am Peugeot Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Auch vier Segmente der Schutzplanke wurden beschädigt. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt.

