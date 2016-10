Nürtingen (pol) - Am Montagabend gegen 18 Uhr war ein 19-Jähriger in einem Dacia Lodgy auf der Neuffener Straße in Richtung Frickenhausen unterwegs. Laut Polizei bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geriet und fuhr auf einen VW Polo auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo in einen Audio A6 geschoben. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro.

