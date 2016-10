Owen (pol) - Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr hat sich an der Einmündung Neue Straße und Beurener Straße ein Unfall ereignet. Eine 20-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta wollte laut Polizei von der Neue Straße aus nach links in die Beurener Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Renault Laguna einer 25-Jährigen. Diese fuhr auf der Beurener Straße ortsauswärts. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei der Renault noch einen stehenden LKW streifte, an dem jedoch kein Schaden entstand. Bei dem Unfall zog sich die Renault-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht, die Ford Fahrerin blieb unverletzt. Es enstand ein Schaden in Höhe von 9.00 Euro.

