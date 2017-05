Nürtingen (pol) - Ein 89-Jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 12.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eichendorffstraße rückwärts herausgefahren. Dabei rutschte er vom Bremspedal ab und betätigte das Gaspedal. Der Pkw beschleunigte und prallte gegen ein geparktes Auto, das auf eine Mauer vom Parkdeck geschoben wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zudem wurde eine Mauer beschädigt. Verletzt wurde niemand.

