Neuffen (pol) - Ein 80-jähriger Mann aus Nürtingen hat am Montag in Neuffen bei einem tragischen Unglücksfall sein Leben verloren. Nach dem Ergebnis der kriminalpolizeilichen Ermittlungen hatte der Mann tagsüber alleine auf seinem Wiesengrundstück auf Neuffener Gemarkung gearbeitet. Beim Verbrennen von Reisig fing laut Polizei seine Kleidung Feuer. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er starb. Er wurde gegen 15.30 Uhr tot aufgefunden. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen..

