Baltmannsweiler (pol) - Eine 79 Jahre alte Frau ist am Montagnachmittag Opfer eines Handtaschenraubs geworden, so die Polizei. Die Tat ereignete sich gegen 16.25 Uhr in der Zinkstraße auf Höhe Gebäude Nr. 34. Die Geschädigte stand auf dem Gehweg und unterhielt sich mit einer Frau, als plötzlich eine männliche Person daher kam und die Frau zur Seite schubste und ihr gleichzeitig die Handtasche wegriss. Die 79-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen an den Knien zu. Der Täter rannte in Richtung Hauffstraße davon. In der silberfarbenen Handtasche befand sich die Geldbörse mit Bargeld, verschiedene Ausweise und Karten, sowie ein Schlüssel. Der Tatverdächtige soll etwa 20-25 Jahre alt, circa 165-170 cm groß und unrasiert gewesen sein. Er trug eine schwarze Jacke mit weißen Streifen auf der Vorderseite und vermutlich eine Kapuze oder Wollmütze, eine schwarze Sporthose und dunkle Schuhe. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, konnte der Täter unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Esslingen nimmt Hinweise unter Tel. 0711/39900 entgegen.

