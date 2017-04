Unterensingen/Oberboihingen (pol) - Der 68-jährige Vermisste aus Unterensingen, nach dem seit Dienstag gefahndet worden war, ist am Donnerstagvormittag zwischen Oberboihingen und Lindorf tot aufgefunden worden, teilte die Polizei mit. Studenten, die eine Exkursion durchführten, entdeckten gegen 10.50 Uhr eine leblose Person abseits der Wege in einem Waldstück und alarmierten den Rettungsdienst. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Vermissten liegen nicht vor.

Der Mann war am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr zu einem Spaziergang aufgebrochen und entgegen seiner sonstigen Gewohnheiten nicht mehr zurückgekehrt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter mehrmaligem Einsatz eines Polizeihubschraubers, mehrerer Personensuchhunde, der DLRG, der Wasserschutzpolizei und mehrerer Rettungshundestaffeln waren erfolglos verlaufen.