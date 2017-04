Bissingen an der Teck (pol) - Hoher Schaden ist am Donnerstag bei einem Auffahrunfall in der Ochsenwanger Steige (K 1250) entstanden. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr. Eine Gruppe von Autofahrern fuhr nach Polizeiangaben auf der Steige in Richtung Bissingen, als eines der insgesamt sieben Fahrzeuge wegen eines Fahrfehlers gegen die Leitplanke schrammte. Die Gruppe unterbrach die Ausfahrt und sammelte sich auf einem nahen Parkplatz.

Als die 27 Jahre alte Lenkerin eines Mercedes-Benz E350 langsamer wurde, um in den Parkplatz einzufahren, reagierte der nachfolgende Pkw-Lenker zu spät. Der 25 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Benz 500 GLS fuhr in das Heck der E-Klasse, wodurch diese mehrere Meter weit geschoben wurde. Verletzt wurde niemand. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kam vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Der Schaden beträgt rund 60.000 Euro.