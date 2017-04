Esslingen (pol) - Angebranntes Essen hat am Mittwochabend zum Einsatz der Rettungskräfte in der Esslinger Schenkenbergstraße gesorgt, wie die Polizei berichtet. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte kurz nach 20.30 Uhr Rauch im Treppenaufgang des Mehrfamilienhauses. Daraufhin setzte er sofort einen Notruf ab. Eine kurz darauf eintreffende Streifenwagenbesatzung musste die Tür der betroffenen Wohnung eintreten, da der 53-jährige Bewohner sie trotz mehrmaligen Klingelns beziehungsweise Klopfens nicht öffnete. Der Mann war eingeschlafen, nachdem er zwei Töpfe auf den Herd gestellt und eingeschaltet hatte. Glücklicherweise war es noch zu keinem Brand gekommen, so dass die Feuerwehr lediglich die Räumlichkeiten belüften musste. Diese war mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften ausgerückt. Der Rettungsdienst kam mit einem Fahrzeug vor Ort.

