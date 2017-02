Kirchheim (pol) – Ein Schaden in Höhe von vermutlich deutlich mehr als 50.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag in einer Waschstraße in der Kirchheimer Leibnizstraße ereignet hat. Ein 86-Jähriger rutschte kurz vor 10.30 Uhr beim Einfahren in die Waschanlage von der Bremse und beschleunigte stark mit seinem Wagen. Dieser krachte in der Anlage gegen ein anderes Fahrzeug.

Dieser Wagen eines 81-Jährigen wurde zudem auf das Auto eines 58-Jährigen geschoben. Der Unfallverursacher verletzte sich schwer an der Hand, seine 82-jährige Ehefrau wurde ebenfalls verletzt. Beide mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 81-Jährige zog sich Gesichtsverletzungen zu und wurde ebenfalls ärztlich versorgt. An den Wagen und Waschanlage entstand erheblicher Schaden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.