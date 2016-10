Esslingen (pol) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen Oberesslingen und Nellingen ist am Sonntag ein hoher Schaden entstanden. Zwei Personen wurden laut Polizei leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr im kurvigen Bereich der L 1192. Der 53 Jahre alte Fahrer eines Renault Clio fuhr von Esslingen bergauf in Richtung Nellingen. Im Verlauf einer Kurve geriet der Renault zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn. Dort rammte der Renault zunächst einen entgegenkommenden BMW X3 einer 33-Jährigen. Anschließend stieß der Renault frontal mit einem entgegenkommenden BMW eines 43-Jährigen zusammen. Der 43-jährige BMW-Fahrer sowie dessen 15 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur ambulanten Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Der Renault des Unfallverursachers und der BMW des 43-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von knapp 40.000 Euro.

Anzeige