Kirchheim unter Teck (pol) - In der Zeit zwischen Samstag, 2 und 10 Uhr, ist an einem auf den Lastwagen-Stellplätzen am Kruichling geparkten rumänischen Lastwagen gewaltsam der Tankdeckel aufgebrochen worden. Im Anschluss wurden laut Polizei aus dem Tank etwa 400 Liter Dieselkraftstoff abgeschlaucht. Das Polizeirevier in Kirchheim bittet um Hinweise unter der Telefonnumer 07021/5010.

