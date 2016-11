Kirchheim (pol) - Äußerst unangenehm ist ein 39-jähriger Mann in einer Tankstelle in der Schöllkopfstraße am Samstag kurz nach 12 Uhr aufgefallen. Zunächst beschwerte er sich lautstark und beleidigend über die Qualität einer Speise. Anschließend begab er sich hinter den Verkaufstresen und fasste in die dortigen Speisenauslagen. Nachdem er vom Betreiber des Hauses verwiesen wurde, ging er laut Polizei mit erhobenen Händen auf diesen zu. Der Betreiber rief deshalb die Polizei an, worauf sich der 39 Jährige vor das Gebäude begab. Hier wollten die mittlerweile eingetroffenen Polizeibeamten die Personalien des deutlich alkoholisierten Mannes aufnehmen, welche dieser jedoch nur unvollständig angab. Sie mussten sich stattdessen fortwährende Beleidigungen anhören. Als er dann auch noch in drohender Haltung auf die Polizeibeamten zuging und anfing, diese zu schubsen, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich erheblich durch Treten, Schlagen und Spucken. Auf richterliche Anordnung wurde er schließlich bis zu seiner Ausnüchterung in einer Zelle des Polizeireviers in Kirchheim untergebracht.

