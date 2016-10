Wernau (pol) - In betrunkenem Zustand ist eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag unterwegs gewesen. Gegen 13.10 Uhr saß die 39-Jährige wie benommen hinter dem Steuer ihres Toyota, der auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in Ebersbach an der Fils stand. Eine Kundin klopfte an die Scheibe des Fahrzeugs. Als die Toyota-Fahrerin öffnete, vernahm die Zeugin starken Alkoholgeruch. Die 39-Jährige startete den Motor und fuhr davon. Die Zeugin verständigte die Polizei. Wenig später überprüfte eine Polizeistreife die Halteradresse in Wernau. Laut Polizei erhärtete sich der Verdacht, dass die Frau unter Alkoholeinwirkung stand. Die Staatsanwaltschaft veranlasste die Entnahme zweier Blutproben und die sofortige Beschlagnahme des Führerscheins. Um eine wiederholte Trunkenheitsfahrt zu verhindern, stellte die Polizei die Fahrzeugschlüssel vorerst sicher.

