Stuttgart (pol) - Zivilfahnder der Bundespolizei kontrollierten am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr am Bahnhof Bad Cannstatt einen 38-Jährigen gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Körperverletzung vorlag. Da der bereits verurteilte Mann seine Strafe bisher nicht beglichen hat, wurde er von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht. Die noch zu entrichtende Geldstrafe in Höhe von insgesamt 373,50,-EUR konnte der 38-Jährige nicht begleichen, weshalb er ersatzweise für 30 Tage in ein Gefängnis muss. Bundespolizisten brachten den Festgenommenen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

