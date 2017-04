Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Donnerstagabend etwa gegen 22 Uhr einer 37 Jahre alten Ungarin die Handtasche geraubt. Der Mann hatte laut der Polizei zuvor die Frau aus dem Auto heraus in der Stuttgarter Olgastraße angesprochen und mit ihr sexuelle Leistungen vereinbart. Gemeinsam fuhr man in einen Waldweg in der Nähe der L 1208 im Bereich von Echterdingen. Im Anschluss holte der Fremde eine Schusswaffe hervor und forderte die Herausgabe der Handtasche, in der sich rund 150 Euro Bargeld und das Handy der Frau befanden. Nachdem er die Handtasche an sich genommen hatte, ließ er die 37-Jährige an der Örtlichkeit zurück und fuhr beschleunigt davon. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 50 Jahre alten, etwa 170 cm großen Mann mit grauen, nach hinten gekämmten Haaren und Bauchansatz gehandelt haben.

Er trug eine rahmenlose Brille. Bekleidet war er mit blauen Jeans, einem blau-grün karierten Hemd und führte eine schwarze Pistole mit. Unterwegs war er mit einem dunklen BMW-Geländewagen, in dessen Kofferraum ein Hund gelegen sei. Die Polizei leitete unmittelbar nach Kenntniserlangung mit zahlreichen Streifen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, in die auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers miteinbezogen wurde. Diese Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter Telefon 0711/70913.