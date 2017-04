Owen (pol) - Seit Samstag ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart und Beamte der Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei gegen zwei Männer, die am Freitagabend bei einer polizeilichen Kontrolle angehalten wurden. Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeugs fanden die Beamten eine Tüte mit etwa 1 kg Marihuana sowie Bargeld in Höhe von 5.000 Euro. Der 35-jährige Beifahrer aus dem Landkreis Esslingen räumte ein, dass die Plastiktüte ihm gehört und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag einem Hafrichter im Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Der Verstoß gegen das Btm-Gesetz führte zu einem Haftbefehl gegen den 35-Jährigen. Laut Polizeimeldung, waren beide Männer bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Der Fahrer aus dem Landkreis Göppingen wurde nach Abschluss der Ermittlungen entlassen.

Anzeige