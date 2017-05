Großbettlingen (pol) - Schätzungsweise 33.000 Euro Schaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr auf der B 313 zwischen Tischhardt und Großbettlingen entstanden. Nach Angaben der Polizei war ein 38-jähriger Nürtinger mit seinem Ford Mustang auf der B 313 von Tischhardt in Richtung Großbettlingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass sich vor der Einmündung Großbettlingen der Verkehr zurückstaute.

Anzeige

Nahezu ungebremst krachte er ins Heck eines am Stauende stehenden Ford S-Max. Der Aufprall war so heftig, das der Ford auf einen davor stehenden VW Passat und dieser wiederum auf einen VW Polo aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand. Der Ford Mustang und der Ford S-Max waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Während der Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es auf der zu Verkehrsbehinderungen.