Stuttgart (pol) - Bundespolizisten trafen am späten Montagabend (06.02.2017) gegen 23:30 Uhr im Hauptbahnhof Stuttgart, Bahnsteig 9 einen Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis an, der aus einem Betreuungszentrum abgängig war und von dort bereits vermisst wurde. Nach Rücksprache mit der zuständigen Stelle brachte ein Krankenwagen den 33-Jährigen in ein nahegelegenes Klinikum. Wohin der augenscheinlich verwirrte Mann wollte, ist nicht bekannt.

