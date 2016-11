Filderstadt (pol) - Drei Leichtverletzte und 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag in der Hofwiesenstraße in Filderstadt-Plattenhardt ereignet hat. Ein 39-jähriger Fahrer eines neuenwertigen Ford Mustang war auf der Hofwiesenstraße in Richtung Hohenheimer Straße unterwegs. Auf Höhe der Mörikestraße verlor er laut Polizei aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Auti und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Skoda eines 43-Jährigen aus Waldenbuch kollidierte. Der Ford-Fahrer, der Skoda-Fahrer sowie dessen Beifahrerin, eine 37-Jährige aus Waldenbuch, kamen mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für etwa eine Stunde voll gesperrt, was zu leichten Verkehrsbehinderungen führte. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr Filderstadt mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften aus.

