Leinfelden-Echterdingen (pol) – Einbrecher haben zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 7.20 Uhr, aus einem Bürogebäude im Fasanenweg in Leinfelden mindestens 30 Laptops gestohlen. In mehreren Stockwerken der Firma rissen sie die Laptops der Marke Lenovo von den Dockingstationen und nahmen sie mit. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro, berichtet die Polizei. Die genaue Schadenshöhe steht aber noch nicht fest, da die exakte Zahl der gestohlenen Geräte noch ermittelt werden muss. Wie der oder die Täter in das Firmengebäude gelangten, ist noch nicht bekannt. Am Tatort hat die Polizei Spuren gesichert.

Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen, 07 11/9 03 77-0, bittet um Hinweise, insbesondere über den Verbleib des Diebesguts.