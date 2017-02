(kh) – Seine Dreistigkeit ist einem Einbrecher am Montag in Köngen zum Verhängnis geworden. Wie Polizei berichtet, ging der 28-jährige Pole kurz vor 15 Uhr durch den unverschlossene Haupteingang einer Firma in der Nürtinger Straße. Als er vor einer Glastür stand, die sich nur durch die Eingabe eines Codes öffnen ließ, versuchte er diese mit einem Werkzeug aufzubrechen. Das hörte ein Mitarbeiter in einem angrenzenden Büro. Er stellte den Fremden zur Rede und wollte ihn festhalten. Er riss sich jedoch los und flüchtete in Richtung Adolf-Ehmann-Straße. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus und nahm den Tatverdächtigen aufgrund eines Zeugenhinweises wenig später fest. Das Aufbruchswerkzeug hatte er noch bei sich. Gegen die Festnahme wehrte sich der unter Alkoholeinwirkung stehende 28-Jährige heftig, weshalb ihm Handschellen angelegt wurden. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers Nürtingen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nachdem er Sicherheitsleistung gezahlt hatte, wurde der Mann gestern Morgen wieder freigelassen.

Anzeige