Esslingen (pol) - Am Bahnhof in Esslingen-Zell ist am Donnerstagabend ein 23-Jähriger Algerier in Gewahrsam genommen worden. Nach Angaben der Polizei drohte der junge Mann gegen 21.45 Uhr in der S-Bahn auf der Fahrt von Esslingen nach Zell einer ihm seit längerem bekannten 16-Jährigen und ihrem 18-jährigen Begleiter Schläge an. Am Bahnhof in Zell kam es in der Unterführung erneut zu einem Streit, sodass der Algerier schließlich seinen Gürtel aus der Hose zog, diesen um die rechte Hand wickelte und die beiden bedrohte.

Anzeige

Als zu diesem Zeitpunkt eine zuvor alarmierte Polizeistreife eintraf, wollte der 23-Jährige die Flucht ergreifen. Da er seinen Gürtel jedoch von seiner Hose entfernte, verlor er seine die Hose und kam zu Fall. Laut Polizei sprach er nach seiner vorläufigen Festnahme weiterhin Drohungen und zudem kam es in der Vergangenheit bereits zu ähnlichen Vorfällen. Daher wurde er auf richterliche Anordnung für die restliche Nacht in Gewahrsam genommen.