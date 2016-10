Aichtal (pol) - Am frühen Freitagmorgen, gegen 1.50 Uhr, ist ein 22-Jähriger auf dem Fußweg von Aich nach Grötzingen angegriffen worden. Laut Polizei sollen sich in der Unterführung unterhalb der Bundesstraße zwei Männer aufgehalten haben. Als der alkoholisierte 22-Jährige an ihnen vorbeiging, griffen ihn die beiden an und schlugen auf ihn ein. Einer der Männer soll dabei sogar einen Gegenstand in der Hand gehabt haben, der ein Messer gewesen sein könnte. Der 22-Jährige konnte nach dem Angriff in Richtung Grötzingen flüchten. Von Zuhause aus verständigte er dann die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der 22-Jährige wurde bei dem geschilderten Überfall nicht bestohlen und nur geringfügig verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Die Angreifer sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt und beide etwa 185 cm groß gewesen sein. Der Täter mit dem Gegenstand in der Hand, hatte eine dunkelgrüne Jacke oder Pullover mit Kapuze und dunkelblaue Jeans an. Er soll an der rechten Hand zwei Ringe getragen haben. Der Zweite soll ebenfalls eine dunkle Kapuzenjacke und dunkelblaue Jeans getragen und einen Vollbart gehabt haben. Zeugen und Hinweise sucht der Polizeiposten Neckartenzlingen

