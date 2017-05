Stuttgart-Ost (pol) - Ein 29-Jähriger belästigte am Freitagabend eine 22-jährige Passantin sexuell, als diese auf dem Heimweg vom Frühlingsfest war und wird von Zeugen trotz Fluchtversuchs festgehalten. Wie die Polize mitteilte, folgte er der Fußgängerin an der Nißle- und Poststraße. Die 22-jährige war auf dem Nachhauseweg vom Frühlingsfest, als sie den hinter ihr gehenden Mann bemerkte. Unvermittelt hielt ihr dieser plötzlich von hinten den Mund zu und berührte sie unsittlich. Aufgrund ihrer Gegenwehr und lauter Schreie ließ der Täter von ihr ab und rannte davon, als sich Passanten näherten. Trotz Übersteigen eines Bauzauns beim Mineralbad Leuze gelang es den Zeugen, den Mann kurz danach zu ergreifen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festzuhalten. Der alkoholisierte Deutsche, der bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen, muss nun aber mit einer Anzeige wegen sexueller Belästigung rechnen.

