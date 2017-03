Kirchheim/Teck (pol) - Eine 20-Jährige hat am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Kolbstraße und Henriettenstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Die Polizei berichtet, dass die junge Frau die Verkehrszeichen missachtete und es deswegen zu einem Zusammenstoß kam. Die aus Leinfelden-Echterdingen stammende Frau war mit ihrem Ford auf der Kolbstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung zur Henriettenstraße fuhr sie ohne auf die Verkehrszeichen zu achten in die Kreuzung ein. Ein 40-Jähriger, der mit seinem VW Golf Kombi von rechts auf der vorfahrtsberechtigten Henriettenstraße an die Krreuzung fuhr, hatte keine Möglichkeit mehr rechtzeitig zu reagieren, sodass beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenprallten. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro entstanden ist, wurden von einem Abschleppdienst geborgen.

