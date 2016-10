Denkendorf (pol) – Waren im Wert von rund 2000 Euro sind aus der Tiefgarage eines Baustellenkomplexes in der Goethestraße in Denkendorf über das vergangene Wochenende entwendet worden, wie die Polizei mitteilte. Eine Heizungsbaufirma hatte in der unverschlossenen und für jedermann zugänglichen Garage vier Warmwasserspeicher und drei große Kartons mit insgesamt 1800 Meter Fußbodenrohren deponiert, die im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 17 Uhr, wegkamen. Die Tiefgaragenhöhe beträgt lediglich knapp über zwei Meter und kann von einem kleineren Transporter befahren werden.

