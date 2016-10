Nürtingen (pol) - Viele Verstöße und knapp 10.000 Euro an Sicherheitsleistungen sind das Ergebnis einer Kontrolle des nationalen und internationalen gewerblichen Güterverkehrs am Donnerstag, an der B 313 in Nürtingen. Zwischen 9 und 14 Uhr hat die Polizei 25 Lastzüge kontrolliert. Hiervon wurden 18 Fahrzeuge und Fahrer beanstandet, wobei 13 die Weiterfahrt untersagt wurde. Mangelhafte Ladungssicherung, technische Mängel an den Fahrzeugen und zahlreiche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten führten laut Polizei dazu, dass die Fahrer Zwangspausen einlegen mussten, um ihre Lastwagen in einen verkehrssicheren Zustand zu bringen. Bei einem deutschen LKW war die ungesicherte Ladung verrutscht und umgekippt. Im Führerhaus waren Kleidungsstücke, Essensreste, Müll und andere Gegenstände auf den Sitzen, dem Armaturenbrett und allen Ablagen angehäuft. Seine Kaffeemaschine führte der Fahrer mangels anderer Abstellmöglichkeiten zwischen seinen Beinen mit. Da jederzeit Gefahr drohte, dass Gegenstände zwischen die Pedale geraten könnten, durfte der Fahrer erst weiterfahren, nachdem er die Ladung gesichert und das Führerhaus aufgeräumt hatte.

Anzeige