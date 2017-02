Kirchheim (pol) – Wegen gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 17-jährigen Jugendlichen aus einer Esslinger Kreisgemeinde. Der polizeilich bereits wegen Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigungen bekannte Verdächtige befindet sich wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft, teilte die Polizei heute mit. Wie berichtet, hatten zwei zunächst unbekannte Täter am Morgen des 5. Februar vor einer Diskothek in der Marie-Curie-Straße in Kirchheim mehrere junge Männer verbal provoziert und grundlos mit Faustschlägen traktiert. Anschließend brachten sie einen 18-Jährigen zu Fall. Der 17-Jährige soll dem am Boden liegenden Opfer mehrmals mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben. Vier Verletzte mussten in einer Klinik behandelt werden. Anhand von Personenbeschreibungen und von Videoaufzeichnungen konnten nun der 17-Jährige und sein 18-jähriger Komplize, der auf freiem Fuß ist, identifiziert werden.

Der 17-Jährige war bereits am 27. November 2016 auf ähnliche Weise in Erscheinung getreten. Damals hatte er mit einem anderen Komplizen in der Dettinger Straße auf mehrere Autos eingetreten. Als sie von einem Zeugen zur Rede gestellt wurden, versetzten sie ihm mehrere Faustschläge, in deren Folge der Mann zu Boden ging. Daraufhin trat der 17-Jährige mehrfach gegen Kopf und Körper des Opfers. Auch ein weiterer Mann wurde geschlagen.

Anzeige