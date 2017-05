Altdorf (pol) - Ein 16-Jähriger Motorradfahrer ist am Montagnachmittag zum auf einer nassen Fahrbahn gestürzt. Er war mit seinem Motorrad um 15.45 Uhr auf der K 1233 von Großbettlingen herkommend in Richtung Bempflingen unterwegs. Beim Rechtsabbiegen nach Altdorf kam er zu Fall und zog sich beim Sturz auf die Fahrbahn eine schwere Armverletzung zu. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Motorrad entstand ein geringer Schaden.

