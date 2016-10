Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Dienstagabend ist es um 21.06 Uhr zu einem Brand in einem Bürogebäude in Leinfelden gekommen. Ein Mitarbeiter der betroffenen Firma, die ihren Sitz in der Max-Lang-Straße hgat, bemerkte den Brand in einem Büro im sechsten

Obergeschoss und verständigte über Notruf die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen, die mit 14 Fahrzeugen und 71 Mann ausrückte, konnte eine Ausbreitung des Feuers auf andere Gebäudeteile, in denen sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen aufhielten, verhindern. Das betroffene Büro wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Neben mehreren Polizeistreifen war auch ein Polizeihubschrauber zur Fertigung von Luftaufnahmen im Einsatz. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Deren Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.